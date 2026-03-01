1er Carna’Vals Taillebourg

Parc du Château Taillebourg Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Petits et grands, venez défiler au milieu des chars . Déguisements et bonne humeur seront au rendez-vous.

.

Parc du Château Taillebourg 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine baladinsdetaillebourg@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

false

L’événement 1er Carna’Vals Taillebourg Taillebourg a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge