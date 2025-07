1er challenge sportif de Val-au-Perche Le Theil sur Huisne Val-au-Perche

1er challenge sportif de Val-au-Perche Le Theil sur Huisne Val-au-Perche samedi 4 octobre 2025.

1er challenge sportif de Val-au-Perche

Le Theil sur Huisne Gymnase Val-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 09:00:00

fin : 2025-10-04 17:00:00

Date(s) :

2025-10-04

1ère édition du challenge sportif de Val-au-Perche badminton, foot, judo, pétanque, roller, tennis et taekwondo.

Gratuit, inscription obligatoire avant me 21.09.25

Les équipes sont attendues samedi 4 octobre à partir de 9 heures au Gymnase Bernard

Lebranchu de Val-au-Perche pour le 1 er challenge sportif organisé par la Ville et les associations de Val-au-Perche. Les équipes, mixtes ou non, devront être composées de cinq joueurs âgés d’au moins 6 ans et avoir un adulte par équipe. Les concurrents enchaîneront les ateliers sportifs et ludiques accessibles à tous : football, tennis, pétanque, judo, roller, taekwondo et badminton.

Gouter offert .

Le Theil sur Huisne Gymnase Val-au-Perche 61260 Orne Normandie

English : 1er challenge sportif de Val-au-Perche

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement 1er challenge sportif de Val-au-Perche Val-au-Perche a été mis à jour le 2025-07-25 par CdC des Collines du Perche Normand