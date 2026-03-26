1er championnat de puzzle organisé par le Rotary Hossegor et Côté Sud Landes Place de la Liberté Capbreton

1er championnat de puzzle organisé par le Rotary Hossegor et Côté Sud Landes

Place de la Liberté Casino de Capbreton salle Océane à l’eta Capbreton Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Notre Rotary club hossegor et côte sud Landes organise le championnat de puzzle au profit de l’association d’Emma Tchèque ta Moelle

Notre Rotary club hossegor et côte sud Landes organise le championnat de puzzle au profit de l’association d’Emma Tchèque ta Moelle Emma partira en vélo jusqu’en Tchéquie pour aller remercier son donneur et promouvoir l’intérêt de donner sa moelle chez les jeunes par une simple prise de sang.voilà l’objectif de son association .

Place de la Liberté Casino de Capbreton salle Océane à l’eta Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 01 49 71 brigitte.money@wanadoo.fr

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English : 1er championnat de puzzle organisé par le Rotary Hossegor et Côté Sud Landes

Our Rotary Club Hossegor et Côte Sud Landes is organizing a puzzle championship to benefit Emma?s association Tchèque ta Moelle

L’événement 1er championnat de puzzle organisé par le Rotary Hossegor et Côté Sud Landes Capbreton a été mis à jour le 2026-03-26 par OTI LAS