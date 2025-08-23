1er concours amateurs de pâté aux prunes Halles Coeur de Maine Biltoki Angers

2 Rue De La Poissonnerie Angers Maine-et-Loire

Début : 2025-08-23 15:00:00

fin : 2025-08-23 17:00:00

2025-08-23

Les Halles Cœur de Maine Biltoki, à l’initiative du chef pâtissier Aurélien Trottier, organisent le tout premier concours amateur de pâté aux prunes ! .

2 Rue De La Poissonnerie Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 52 35 26 31 camille-o@biltoki.com

