1er concours de puzzle Salle George Sand Allègre

1er concours de puzzle

Salle George Sand 4 rue Grellet de la Deyte Allègre Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 14:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

La médiathèque d’Allègre organise son 1er concours de puzzle, par équipe de 2, à la salle George Sand.

Les participants repartiront avec le puzzle utilisé pendant l’épreuve.

Inscriptions obligatoires à la médiathèque, par mail ou sur HelloAsso.

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Salle George Sand 4 rue Grellet de la Deyte Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes mediatheque.allegre@gmail.com

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English :

The Allègre mediatheque is organizing its 1st puzzle competition, in teams of 2, at the salle George Sand.

Participants will go home with the puzzle they used during the competition.

Registration required at the media library, by e-mail or on HelloAsso.

L’événement 1er concours de puzzle Allègre a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay