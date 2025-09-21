1er Concours d’éloquence de la Scène Volubile La Scène Volubile Guissény

1er Concours d’éloquence de la Scène Volubile

La Scène Volubile 6, rue de l’église Guissény Finistère

Début : 2025-09-21 17:30:00

fin : 2025-09-21 20:30:00

2025-09-21

La Scène Volubile accueille un concours d’éloquence placé sous le signe de la réflexion et du verbe haut. Les orateurs, qu’ils soient novices ou aguerris, devront affronter un thème aussi piquant que poétique. Quand on voit moins bien, est-ce qu’on voit mieux ? Chacun pourra y mêler humour, émotion, philosophie ou anecdotes personnelles, pour séduire à la fois le jury et le public. Entre joutes verbales, éclats de rire et instants de grâce, ce rendez-vous est à savourer sans modération pour tous les amoureux des mots.

Contact tél. 06 88 95 81 45, scenevolubile@gmail.com .

