1ER DIMANCHE DU MOIS A LA MAISON DES LUMIERES Langres

Maison des Lumières Denis Diderot Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
2025-01-05 2025-02-02 2025-03-02 2025-04-06 2025-05-04 2025-06-01 2025-07-06 2025-08-03 2025-09-07 2025-09-20 2025-10-05 2025-10-12 2025-11-02 2025-12-07
Tout public
Tous les premiers dimanches du mois, les parcours permanents de la Maison des Lumières et du Musée d’Art et d’Histoire sont gratuits.
le samedi, 20 et le dimanche, 21 septembre 2025 pour les Journées Européennes du Patrimoine
le dimanche, 12 octobre 2025 pour les Rencontres Philosophiques de Langres
Visite guidée de l’exposition à 14h30 .
Maison des Lumières Denis Diderot Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 86 accueil.musees@langres.fr
