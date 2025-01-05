1ER DIMANCHE DU MOIS A LA MAISON DES LUMIERES Langres

1ER DIMANCHE DU MOIS A LA MAISON DES LUMIERES Langres dimanche 5 janvier 2025.

Maison des Lumières Denis Diderot Langres Haute-Marne

Entrée libre

Début : 2025-01-05

fin : 2025-02-02

2025-01-05 2025-02-02 2025-03-02 2025-04-06 2025-05-04 2025-06-01 2025-07-06 2025-08-03 2025-09-07 2025-09-20 2025-10-05 2025-10-12 2025-11-02 2025-12-07

Tout public

Tous les premiers dimanches du mois, les parcours permanents de la Maison des Lumières et du Musée d’Art et d’Histoire sont gratuits.

le samedi, 20 et le dimanche, 21 septembre 2025 pour les Journées Européennes du Patrimoine

le dimanche, 12 octobre 2025 pour les Rencontres Philosophiques de Langres

Visite guidée de l’exposition à 14h30 .

Maison des Lumières Denis Diderot Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 86 accueil.musees@langres.fr

