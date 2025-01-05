1ER DIMANCHE DU MOIS AU MUSEE D’ART ET D’HISTOIRE Langres
Musée d’Art et d’Histoire et Maison des Lumières D.Diderot Langres Haute-Marne
Entrée libre
Début : 2025-01-05
fin : 2025-02-02
2025-01-05 2025-02-02 2025-03-02 2025-04-06 2025-05-04 2025-06-01 2025-07-06 2025-08-03 2025-09-07 2025-09-20 2025-10-05 2025-10-12 2025-11-02 2025-12-07
Tout public
Tous les premiers dimanches du mois, les parcours permanents de la Maison des Lumières et du musée d’Art et d’Histoire sont gratuits.
Gratuit aussi
le samedi, 20 et le dimanche, 21 septembre 2025 pour les Journées Européennes du Patrimoine
le dimanche, 12 octobre 2025 pour les Rencontres Philosophiques de Langres
Visite guidée de l’exposition à 16h. .
Musée d’Art et d’Histoire et Maison des Lumières D.Diderot Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 86 accueil.musees@langres.fr
