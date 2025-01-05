1ER DIMANCHE DU MOIS AU MUSEE D’ART ET D’HISTOIRE Langres

Musée d’Art et d’Histoire et Maison des Lumières D.Diderot Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Début : 2025-01-05

fin : 2025-02-02

2025-01-05 2025-02-02 2025-03-02 2025-04-06 2025-05-04 2025-06-01 2025-07-06 2025-08-03 2025-09-07 2025-09-20 2025-10-05 2025-10-12 2025-11-02 2025-12-07

Tout public

Tous les premiers dimanches du mois, les parcours permanents de la Maison des Lumières et du musée d’Art et d’Histoire sont gratuits.

Gratuit aussi

le samedi, 20 et le dimanche, 21 septembre 2025 pour les Journées Européennes du Patrimoine

le dimanche, 12 octobre 2025 pour les Rencontres Philosophiques de Langres

Visite guidée de l’exposition à 16h. .

Musée d’Art et d’Histoire et Maison des Lumières D.Diderot Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 86 accueil.musees@langres.fr

