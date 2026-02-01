1er dimanche du mois entrée gratuite pour tous Musée d’art moderne Richard Anacréon Granville

1er dimanche du mois entrée gratuite pour tous

Musée d’art moderne Richard Anacréon 84 Rue Notre Dame Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 14:00:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Pour la deuxième année consécutive, le Musée d’art moderne Richard Anacréon est ouvert gratuitement chaque premier dimanche du mois, et ce, sans réservation.

Cette initiative favorise ainsi l’accès à la connaissance et invite à la découverte des collections du musée.

Lors de cette journée de gratuité, les visiteurs peuvent arpenter l’exposition Charles Dufresne, de l’œuvre au décor et les collections permanente du musée. .

Musée d’art moderne Richard Anacréon 84 Rue Notre Dame Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 51 02 94 musee.anacreon@ville-granville.fr

1er dimanche du mois entrée gratuite pour tous

