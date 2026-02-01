1er dimanche du mois entrée gratuite pour tous Musée d’art moderne Richard Anacréon Granville

dimanche 1 mars 2026.

Musée d’art moderne Richard Anacréon 84 Rue Notre Dame Granville Manche

Tarif : – –

Début : 2026-03-01 14:00:00
fin : 2026-03-01 18:00:00

2026-03-01

Pour la deuxième année consécutive, le Musée d’art moderne Richard Anacréon est ouvert gratuitement chaque premier dimanche du mois, et ce, sans réservation.

Cette initiative favorise ainsi l’accès à la connaissance et invite à la découverte des collections du musée.
Lors de cette journée de gratuité, les visiteurs peuvent arpenter l’exposition Charles Dufresne, de l’œuvre au décor et les collections permanente du musée.   .

Musée d’art moderne Richard Anacréon 84 Rue Notre Dame Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 51 02 94  musee.anacreon@ville-granville.fr

