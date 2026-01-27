1er dimanche du mois Roubaix

1er dimanche du mois

Chaque premier dimanche du mois, l’accès aux collections permanentes du musée est gratuit pour tous. C’est l’occasion de découvrir seul ou à plusieurs le musée, de partager ou de redécouvrir ses coups de cœur !

Every first Sunday of the month, access to the museum?s permanent collections is free for all. It’s an opportunity to discover the museum on your own or with others, and to share or rediscover your favorites!

