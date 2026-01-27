1er dimanche du mois Roubaix

1er dimanche du mois

Chaque premier dimanche du mois, l’accès aux collections permanentes du musée est gratuit pour tous. C’est l’occasion de découvrir seul ou à plusieurs le musée, de visiter les expositions temporaires (accessibles à tarif réduit), de partager ou de redécouvrir ses coups de cœur !

Ce **dimanche 5 avril**, découvrez l’exposition _La Redoute, un temps d’avance. Mode, design, publicité_ à tarif réduit. L’exposition _L’art du motif. Invitation à Minakani_, présentée dans les espaces dédiés aux collections permanentes, est accessible gratuitement.

English :

Every first Sunday of the month, access to the museum?s permanent collections is free for all. It’s an opportunity to discover the museum on your own or with others, to visit temporary exhibitions (accessible at reduced rates), and to share or rediscover your favorites!

This **Sunday April 5**, discover the exhibition _La Redoute, un temps d?avance. Fashion, design, advertising_ at a reduced rate. The exhibition _L’art du motif. Invitation à Minakani_, presented in the areas dedicated to the permanent collections, is accessible free of charge.

