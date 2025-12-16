1er édition: Noël Solidaire La table enchantée La Réole

1er édition: Noël Solidaire

La table enchantée 1 Rue Armand Caduc La Réole Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24

fin : 2025-12-25

Date(s) :

2025-12-24

.

La table enchantée 1 Rue Armand Caduc La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 10 11

English : 1er édition: Noël Solidaire

L’événement 1er édition: Noël Solidaire La Réole a été mis à jour le 2025-12-12 par OT de l’Entre-deux-Mers