1er Elltallerfascht Illtal samedi 13 septembre 2025.

110 rue du Chemin de Fer Illtal Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-09-13 16:00:00

fin : 2025-09-13 23:00:00

2025-09-13

1ère fête de village avec de nombreuses animations Petite restauration sur place

1ère fête du village organisée par les associations d’ILLTAL, avec de nombreuses animations et activités, au profit de l’école.

Tartes flambées, sandwich merguez, boissons, crêpes-gaufres, pâtisseries. 0 .

110 rue du Chemin de Fer Illtal 68960 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 07 98 21 info@illtal.fr

English :

1st village festival with lots of entertainment Snacks and snacks on site

German :

1. Dorffest mit zahlreichen Animationen Kleine Restauration vor Ort

Italiano :

1a festa del paese con tanto di animazione Spuntini e merende in loco

Espanol :

1ª fiesta del pueblo con mucha animación Aperitivos y meriendas in situ

