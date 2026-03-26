1er événement à Marseille à L’Écomotive 100% vegan L’Ecomotive Marseille 1er Arrondissement

1er événement à Marseille à L’Écomotive 100% vegan

Samedi 28 mars 2026 de 12h à 17h30. L’Ecomotive 2 Pl. des Marseillaises Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 12:00:00

fin : 2026-03-28 17:30:00

Date(s) :

2026-03-28

1er événement à Marseille à L’Écomotive 100% veganFamilles

Première édition FUTUR Vegan Experience



Vegan.e, végétarien.ne ou simplement curieux.se de découvrir une cuisine végétale gourmande ?

Envie de rencontrer des personnes qui partagent des valeurs engagées dans un cadre simple et chaleureux ?



Nous lançons le tout premier FUTUR Vegan Experience à Marseille avec un déjeuner convivial suivi d’un après-midi jeux & échanges, pensé pour créer du lien en douceur



Au programme

Jeux brise-glace pour se rencontrer naturellement

Discussions en petits groupes pour favoriser de vraies connexion

Un déjeuner 100 % végétal, réconfortant et fait maison ( entrée, plat, dessert compris)



La formule inclut L’accès à l’événement et aux animations• Le déjeuner complet• Toute l’organisation dédiée aux rencontres entre personnes partageant des valeurs communes .

L’Ecomotive 2 Pl. des Marseillaises Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur presse@futur-asso.com

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English :

1st event in Marseille at L’Écomotive 100% vegan

L’événement 1er événement à Marseille à L’Écomotive 100% vegan Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille