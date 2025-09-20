1ER FESTIVAL DE PARAPENTE Tuchan

1er Festival de Parapente à Tuchan.

Pour son inauguration, le nouveau club de parapente de Tuchan , les phoenix du château, organise la première édition de la fête du parapente.

Pour cette première édition, un week-end la tête dans les nuages venez voler avec, à l’horizon, les châteaux du Pays Cathare.

En décollant du mont tauch, ils voleront ces deux jours dans le ciel de Tuchan.

Baptêmes en tandem accessibles à tous (sur réservation) et vols libres pour les parapentistes aguerris. Une navette gratuite sera mise en place pour rejoindre le décollage.

Des points météo, sécurité et RETEX seront également proposés.

– Baptême 60 € / pers.(ass comprises) env. 20 min de vol Ces vols sont accessibles à tout public de 9 à 99 ans.

– Réservation obligatoire par téléphone ou sur le site internet.

– Selon la météo, le site de décollage sera le Mont Tauch (Tuchan) ou le château de Quéribus (Cucugnan).

– Le parapente étant une activité ‘ météo dépendante ‘, l’organisation de cet événement est évolutif et le site de pratique pourra éventuellement être déplacé sur Cucugnan si nécessaire.

Et pour prolonger le plaisir, profitez-en pour découvrir le patrimoine local à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Tuchan 11350 Aude Occitanie +33 6 51 91 24 88 lesphoenixduchateau@gmail.com

English :

1st Paragliding Festival in Tuchan.

To mark its inauguration, Tuchan’s new paragliding club, les phoenix du château, is organizing its first paragliding festival.

For this first edition, a weekend with your head in the clouds: come and fly with the castles of the Pays Cathare on the horizon.

Taking off from Mont Tauch, they will be flying over Tuchan for the next two days.

Tandem baptisms open to all (booking required) and free flights for experienced paragliders. A free shuttle service will be available to take off.

Weather, safety and RETEX briefings will also be available.

– Baptism: 60 ? / pers.(ass. included) ? approx. 20 min flight time ? These flights are open to all ages from 9 to 99.

– Reservations required by telephone or via the website.

– Depending on the weather, the take-off site will be either Mont Tauch (Tuchan) or the Château de Quéribus (Cucugnan).

– Paragliding being a « weather-dependent » activity, the organization of this event is subject to change, and the practice site may be moved to Cucugnan if necessary.

And to prolong the pleasure, take advantage of the European Heritage Days to discover the local heritage.

German :

1. Paragliding Festival in Tuchan.

Zu seiner Einweihung veranstaltet der neue Paragliding-Club von Tuchan , les phoenix du château, die erste Ausgabe des Paragliding-Festivals.

Für diese erste Ausgabe gibt es ein Wochenende mit dem Kopf in den Wolken: Fliegen Sie mit den Schlössern des Katharerlandes am Horizont.

Sie starten vom Mont Tauch und fliegen an beiden Tagen in den Himmel über Tuchan.

Tandemschnupperkurse für jedermann (mit Reservierung) und freie Flüge für erfahrene Gleitschirmflieger. Es wird ein kostenloser Shuttlebus zum Startplatz eingerichtet.

Es werden auch Wetter-, Sicherheits- und RETEX-Punkte angeboten.

– Taufe: 60 ? / Pers.(inkl. Ass.) ? ca. 20 Min. Flugzeit ? Diese Flüge sind für alle Altersgruppen von 9 bis 99 Jahren zugänglich.

– Reservierung per Telefon oder auf der Website erforderlich.

– Je nach Wetterlage ist der Startplatz der Mont Tauch (Tuchan) oder das Schloss Quéribus (Cucugnan).

– Da Paragliding eine ‘ wetterabhängige ‘ Aktivität ist, ist die Organisation dieses Ereignisses entwicklungsfähig und der Übungsort kann eventuell nach Cucugnan verlegt werden, wenn es nötig ist.

Und um das Vergnügen zu verlängern, nutzen Sie die Gelegenheit, um das lokale Kulturerbe anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes zu entdecken.

Italiano :

1° Festival del parapendio a Tuchan.

In occasione della sua inaugurazione, il nuovo club di parapendio di Tuchan, les phoenix du château, organizza il suo primo festival di parapendio.

La prima edizione di questo evento si svolgerà durante un fine settimana, con la testa tra le nuvole e i castelli della regione catara all’orizzonte.

Decollando da Mont Tauch, si sorvolerà il Tuchan per i prossimi due giorni.

Primi voli in tandem aperti a tutti (su prenotazione) e voli liberi per parapendisti esperti. Un bus navetta gratuito sarà a disposizione per portarvi al punto di decollo.

Saranno inoltre disponibili briefing su meteo, sicurezza e RETEX.

– Battesimo: 60 ? / persona (assistenza inclusa) ? circa 20 minuti di volo ? Questi voli sono aperti a chiunque abbia un’età compresa tra i 9 e i 99 anni.

– La prenotazione è obbligatoria per telefono o tramite il sito web.

– A seconda delle condizioni meteorologiche, il luogo di decollo sarà il Mont Tauch (Tuchan) o il Château de Quéribus (Cucugnan).

– Poiché il parapendio è un’attività « meteo-dipendente », l’organizzazione di questo evento è soggetta a cambiamenti e il luogo di decollo può essere spostato a Cucugnan se necessario.

E per prolungare il piacere, cogliete l’occasione per scoprire il patrimonio locale durante le Giornate europee del patrimonio.

Espanol :

1er Festival de parapente en Tuchan.

Con motivo de su inauguración, el nuevo club de parapente de Tuchan, les phoenix du château, organiza su primer festival de parapente.

La primera edición de este evento tendrá lugar durante un fin de semana, con la cabeza en las nubes y los castillos de la región cátara en el horizonte.

Despegando de Mont Tauch, sobrevolarán Tuchan durante los dos próximos días.

Primeros vuelos en tándem abiertos a todos (previa reserva) y vuelos libres para parapentistas experimentados. Habrá un autobús gratuito para llevarle al punto de despegue.

También habrá sesiones informativas sobre meteorología, seguridad y RETEX.

– Bautismo: 60 €/persona (incluida la asistencia) 20 min de vuelo aprox Estos vuelos están abiertos a cualquier persona de 9 a 99 años.

– Es obligatorio reservar por teléfono o a través de la página web.

– Dependiendo de las condiciones meteorológicas, el lugar de despegue será el Monte Tauch (Tuchan) o el Castillo de Quéribus (Cucugnan).

– Dado que el parapente es una actividad « meteorológicamente dependiente », la organización de este evento está sujeta a cambios, y el lugar de despegue podría trasladarse a Cucugnan si fuera necesario.

Y para prolongar el placer, aproveche para descubrir el patrimonio local durante las Jornadas Europeas del Patrimonio.

