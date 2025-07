1er festival des épouvantails Paizay-Naudouin-Embourie

1er festival des épouvantails Paizay-Naudouin-Embourie vendredi 1 août 2025.

1er festival des épouvantails

Dans le village Paizay-Naudouin-Embourie Charente

Début : 2025-08-01

fin : 2025-08-15

2025-08-01

Le parcours de l’épouvantail commence et se termine au bar L’Apézay récemment ouvert dans le centre de Paizay Naudouin.

Parcourez le village à la découverte des épouvantails !

Dans le village Paizay-Naudouin-Embourie 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 20 63 35

English :

The scarecrow trail begins and ends at the recently opened L’Apézay bar in the center of Paizay Naudouin.

Explore the village and discover the scarecrows!

German :

Die Vogelscheuchenroute beginnt und endet an der neu eröffneten Bar L’Apézay im Zentrum von Paizay Naudouin.

Durchstreifen Sie das Dorf auf der Suche nach Vogelscheuchen!

Italiano :

Il percorso degli spaventapasseri inizia e termina presso il bar L’Apézay, aperto di recente nel centro di Paizay Naudouin.

Esplorate il villaggio e scoprite gli spaventapasseri!

Espanol :

La ruta de los espantapájaros comienza y termina en el recién inaugurado bar L’Apézay, en el centro de Paizay Naudouin.

¡Explora el pueblo y descubre los espantapájaros!

