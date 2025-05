1er festival des Vieilles Bicoques Portes ouvertes de la ferme de 1551-1561 – Wolfersdorf, 14 juin 2025 10:00, Wolfersdorf.

Portes-ouvertes avec stand d’information sur l’auto-rénovation par l’Association Alter Alsace Energie

Portes ouvertes de la ferme de 1551-1561 dite des Demoiselles Messerlin , chantier de l’association Krum und Stabil. Stand d’information sur l’auto-rénovation par l’association Alter Alsace Energie.

En 2011-2012 la commune de Wolfersdorf, sous l’impulsion du Maire Christophe Weber, a confié à Marc Grodwohl l’étude du patrimoine de la commune, et spécialement l’identification des maisons les plus anciennes. En effet l’une d’elle, dites maison des Demoiselles Messerlin est connue depuis plus d’un siècle pour être datée de 1551. Elle est associée à une grange de 1561.

66 rue Principale

Wolfersdorf 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 6 86 76 52 98 guillaumehouth511@gmail.com

English :

Open house with information stand on self-renovation by Association Alter Alsace Energie

German :

Tag der offenen Tür mit Informationsstand zur Selbstrenovierung durch den Verein Alter Alsace Energie

Italiano :

Casa aperta con stand informativo sull’auto-ristrutturazione a cura dell’Associazione Alter Alsace Energie

Espanol :

Jornada de puertas abiertas con stand informativo sobre autorrenovación de la Asociación Alter Alsace Energie

