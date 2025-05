1er festival des Vieilles Bicoques Présentation, conférences – Dannemarie, 14 juin 2025 19:30, Dannemarie.

1er festival des Vieilles Bicoques Présentation, conférences Dannemarie

Samedi 2025-06-14 19:30:00

2025-06-14

Présentation de l’Association Krum und Stabil Conférences d’Alexandre Berbett et Philippe Lacourt

Présentaion UNE NOUVELLE ASSOCIATION AU SERVICE DU PATRIMOINE BÂTI :

KRUM UND STABIL

KUS Krum und Stabil, c’est avant tout une bande d’amis, passionnés par le patrimoine sundgauvien et bien occupés par leur propre projet de restauration. Le groupe s’est construit autour de l’entraide, de conseils et de partage de bons plans qui facilitent les chantiers de chacun.

Le groupe s’est constitué récemment en association pour promouvoir la conservation, la réhabilitation et la valorisation du patrimoine bâti ancien, en mettant un accent particulier sur le respect des critères environnementaux et patrimoniaux. L’association vise à sensibiliser et accompagner un public souhaitant rénover des maisons anciennes tout en préservant leur intégrité historique, culturelle et écologique. De plus, elle s’engage à sensibiliser le grand public et les décideurs locaux à l’importance d’un urbanisme respectueux du patrimoine.

Les actions sont diverses : montrer des projets de restauration réussi, soutenir les initiatives privées, accompagner les collectivités dans la connaissance de leur patrimoine, vulgariser et faire connaître les recherches scientifiques et notamment tous les travaux de Marc Grodwohl, et enrichir encore la connaissance du bâti ancien du territoire sundgauvien.

Le noyau du groupe s’est notamment illustré en 2022 avec la découverte sous l’enduit et la sauvegarde de la maison de Buschwiller datée 1554, qui fut démontée et dont le remontage dans le parc de la maison alsacienne à Reichstett est en cours.

L’association souhaite avant tout faire des actions positives pour faire connaître et aimer le patrimoine bâti du Sundgau au plus grand nombre et pour sauvegarder nos maisons anciennes de la manière la plus noble qu’il soit : qu’elles restent des lieux de vie conviviaux en plein cœur de nos villages !

Contact :

Guillaume HOUTH / 34 rue Principale 68210 Saint-Ulrich

guillaumehouth511@gmail.com

LE 1er FESTIVAL DES VIEILLES BICOQUES

Depuis longtemps le besoin se faisait sentir de créer une plate-forme de rencontre entre les personnes intéressées à divers titres par l’habitat rural ancien ( les maisons paysannes ) et de les réunir autour de découvertes partagées. Le premier festival bénéficie de l’appui des communes de Dannemarie et de Wolfersdorf. Il est envisagé de le répéter chaque année.

CONFÉRENCES

Grandeur et servitude du rôle d’un élu dans la préservation du patrimoine bâti, par Alexandre BERBETT, Maire de Dannemarie

Les Dannemariens et leurs demeures durant le siècle des Lumières, l’apport des archives judiciaires, par Philippe LACOURT, professeur et chercheur 0 .

English :

Presentation of the Krum und Stabil Association Talks by Alexandre Berbett and Philippe Lacourt

German :

Vorstellung des Vereins Krum und Stabil Vorträge von Alexandre Berbett und Philippe Lacourt

Italiano :

Presentazione dell’Associazione Krum und Stabil Conferenze di Alexandre Berbett e Philippe Lacourt

Espanol :

Presentación de la Asociación Krum und Stabil Conferencias de Alexandre Berbett y Philippe Lacourt

