1er Forum de l'hébergement touristique Communauté de communes des Terres d'Auxois Semur-en-Auxois vendredi 23 janvier 2026.
1er Forum de l’hébergement touristique
Communauté de communes des Terres d'Auxois 3, place de la Gare Semur-en-Auxois Côte-d'Or
Gratuit
Gratuit
Début : 2026-01-23 15:00:00
fin : 2026-01-23 19:00:00
2026-01-23
L’Office de Tourisme, en partenariat avec la Communauté de communes des Terres d’Auxois, propose un rendez-vous inédit et pensé pour les propriétaires d’un hébergement touristique ou porteurs de projet.
Une opportunité unique de rassembler, en un seul lieu et en une après-midi, les informations nécessaires pour consolider ou lancer une activité touristique.
UN APRÈS-MIDI RYTHMÉ PAR DES INTERVENTIONS D’EXPERTS MÉTIERS LORS DE CONFÉRENCES ET D’ÉCHANGES
9 partenaires seront présents à nos côtés, pour répondre à vos besoins
Côte-d’Or Attractivité, Gîtes de France, La conciergerie de Cindy, La passerelle (entreprise de conciergerie), Crédit Agricole, Enseignes et Lumières, le Pays Auxois Morvan Pays d’Art et d’Histoire, le Parc Naturel Régional du Morvan ainsi que le Service environnement de la Communauté de communes.
7 interventions
15h30 Nouvelles réglementations Loi Le Meur Côte-d’Or Attractivité
16h Votre fiche d’établissement Google Office de Tourisme
16h30 Rénovation de l’habitat Crédit Agricole
17h Votre site internet clé en main Office de Tourisme
17h30 Prévention des arnaques et bonnes pratiques numériques Pays Auxois Morvan
18h Votre hébergement sur Instagram Office de Tourisme
18h30 La taxe de séjour on vous explique tout en 15 mn Office de Tourisme .
Communauté de communes des Terres d’Auxois 3, place de la Gare Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96 prestataires@terres-auxois.fr
