1er Forum des Associations Stade Chadenac

Informations pratiques

Chadenac

1er Forum des Associations

Stade 8 Rue du Stade Chadenac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 14:00:00

fin : 2026-08-29 18:30:00

Date(s) :

2026-08-29

1er Forum des Associations de Chadenac !

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Stade 8 Rue du Stade Chadenac 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 78 52 99

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English :

1st Chadenac Associations Forum!

L’événement 1er Forum des Associations Chadenac a été mis à jour le 2026-08-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge