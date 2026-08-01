AGENDA · Chadenac
1er Forum des Associations Stade Chadenac
samedi 29 août 2026 · Stade · Chadenac
Informations pratiques
Chadenac
1er Forum des Associations
Stade 8 Rue du Stade Chadenac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:00:00
fin : 2026-08-29 18:30:00
Date(s) :
2026-08-29
1er Forum des Associations de Chadenac !
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Stade 8 Rue du Stade Chadenac 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 78 52 99
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English :
1st Chadenac Associations Forum!
L’événement 1er Forum des Associations Chadenac a été mis à jour le 2026-08-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge