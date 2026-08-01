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AGENDA · Chadenac

1er Forum des Associations Stade Chadenac

samedi 29 août 2026 · Stade · Chadenac

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Stade
Adresse
8 Rue du Stade
Ville
17800 Chadenac
Département
Charente-Maritime
Tarif

Chadenac

1er Forum des Associations

Stade 8 Rue du Stade Chadenac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:00:00
fin : 2026-08-29 18:30:00

Date(s) :
2026-08-29

1er Forum des Associations de Chadenac !
  .

Stade 8 Rue du Stade Chadenac 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 78 52 99 

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English :

1st Chadenac Associations Forum!

L’événement 1er Forum des Associations Chadenac a été mis à jour le 2026-08-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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