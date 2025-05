1er marché aux fleurs – Séreilhac, 9 mai 2025 12:00, Séreilhac.

Haute-Vienne

1er marché aux fleurs Séreilhac

2025-05-09 12:00:00

2025-05-09 19:00:00

2025-05-09

2025-05-10

Venez découvrir le 1er marché aux fleurs sur le thème du jardin organisé sur le site de Maison Neuve. De très nombreuses animations: 40 stands en extérieur et 30 en intérieur !

Durant tout le week-end: horticulteurs, pépiniéristes avec vente de fleurs, plantes vivaces et arbustes. Stands d’artisanat avec potiers, artisans du bois, vannier qui feront des démonstrations de leur savoir-faire. Artisans cosmétique, bijoux autour du thème de la fleur séchée. Producteurs avec vente de miels, de spiruline, produits à base d’orties, champignonnière, confitures et tisanes.

Stands de livres sur le jardin et les animaux, stands de décorations, et d’outils. Brocante organisée par « l’atelier des filles de la Brocante ». Tombola, jeux en bois pour petits et grands, restauration et buvette. 2 conférences le samedi: « paroles de plantes » et sur « les bourgeons » et 1 le dimanche sur les Fleurs de Bach. EUR.

Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 86 38 50 stephanie.daniel77@sfr.fr

mis à jour le 2025-05-05