1er marché de créateurs – Château de Pierry Château de Pierry Pierry
samedi 19 septembre 2026 · Château de Pierry · Pierry
Informations pratiques
Pierry
1er marché de créateurs – Château de Pierry
Château de Pierry 45 Rue Léon Bourgeois Pierry Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Tout public
Le samedi 19 septembre, à l’occasion des Journées du Patrimoine, le Château de Pierry vous ouvre ses portes pour une visite libre de ses salles historiques et accueille également le 1er marché de créateurs, artisans et producteurs, organisé par Les Créateurs Champenois.
Retrouvez les produits du terroir champenois et de l’artisanat fait main.
Restauration sur place. .
Château de Pierry 45 Rue Léon Bourgeois Pierry 51530 Marne Grand Est +33 6 85 93 49 08
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English : 1er marché de créateurs – Château de Pierry
L’événement 1er marché de créateurs – Château de Pierry Pierry a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme Epernay en Champagne
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