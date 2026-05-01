Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

1er marché de créateurs, producteurs et brocante chez O’Bel’O O’Bel’O Gurs

1er marché de créateurs, producteurs et brocante chez O’Bel’O O’Bel’O Gurs

1er marché de créateurs, producteurs et brocante chez O’Bel’O O’Bel’O Gurs dimanche 21 juin 2026.

Lieu : O'Bel'O

Adresse : 8 chemin de Bellevue

Ville : 64190 Gurs

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : Gratuit

Gurs

1er marché de créateurs, producteurs et brocante chez O’Bel’O

O’Bel’O 8 chemin de Bellevue Gurs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 11:00:00
fin : 2026-06-21 22:00:00

Date(s) :
2026-06-21

O’Bel’O lance son premier marché de plein air !
Au programme créateurs, producteurs et brocante.
La journée sera animée par 2 groupes de musique live, une séance découverte de yoga animée par Bérengère de 11h30 à 12h30 et une séance découverte de pilate l’après midi.
Restauration et buvette sur place.   .

O’Bel’O 8 chemin de Bellevue Gurs 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 89 71 83 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 1er marché de créateurs, producteurs et brocante chez O’Bel’O

L’événement 1er marché de créateurs, producteurs et brocante chez O’Bel’O Gurs a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Béarn des Gaves