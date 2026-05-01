1er marché de créateurs, producteurs et brocante chez O’Bel’O O’Bel’O Gurs
1er marché de créateurs, producteurs et brocante chez O’Bel’O O’Bel’O Gurs dimanche 21 juin 2026.
Gurs
1er marché de créateurs, producteurs et brocante chez O’Bel’O
O’Bel’O 8 chemin de Bellevue Gurs Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 11:00:00
fin : 2026-06-21 22:00:00
Date(s) :
2026-06-21
O’Bel’O lance son premier marché de plein air !
Au programme créateurs, producteurs et brocante.
La journée sera animée par 2 groupes de musique live, une séance découverte de yoga animée par Bérengère de 11h30 à 12h30 et une séance découverte de pilate l’après midi.
Restauration et buvette sur place. .
O’Bel’O 8 chemin de Bellevue Gurs 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 89 71 83
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English : 1er marché de créateurs, producteurs et brocante chez O’Bel’O
L’événement 1er marché de créateurs, producteurs et brocante chez O’Bel’O Gurs a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Béarn des Gaves