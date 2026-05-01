1er marché de créateurs, producteurs et brocante chez O’Bel’O O’Bel’O Gurs

Gurs

1er marché de créateurs, producteurs et brocante chez O’Bel’O

O’Bel’O 8 chemin de Bellevue Gurs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 11:00:00

fin : 2026-06-21 22:00:00

Date(s) :

2026-06-21

O’Bel’O lance son premier marché de plein air !

Au programme créateurs, producteurs et brocante.

La journée sera animée par 2 groupes de musique live, une séance découverte de yoga animée par Bérengère de 11h30 à 12h30 et une séance découverte de pilate l’après midi.

Restauration et buvette sur place. .

O’Bel’O 8 chemin de Bellevue Gurs 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 89 71 83

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English : 1er marché de créateurs, producteurs et brocante chez O’Bel’O

L’événement 1er marché de créateurs, producteurs et brocante chez O’Bel’O Gurs a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Béarn des Gaves