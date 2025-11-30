1er marché de Noël à Saint-Hilaire-la-Gravelle Saint-Hilaire-la-Gravelle
Rue de la Gare Saint-Hilaire-la-Gravelle Loir-et-Cher
Début : Dimanche 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 17:30:00
2025-11-30
Venez trouver vos cadeaux 2025 !
1er marché de Noël à Saint-Hilaire-la-Gravelle. Venez découvrir notre marché de Noël convivial, avec plus de 20 exposants artisans proposant des produits gourmands, des créations originales et des cadeaux uniques pour faire plaisir à tous ! .
Rue de la Gare Saint-Hilaire-la-Gravelle 41160 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire cfshilaire@outlook.fr
English :
Come and find your 2025 gifts!
German :
Kommen Sie und finden Sie Ihre Geschenke 2025!
Italiano :
Venite a trovare i vostri 2025 regali!
Espanol :
¡Ven y encuentra tus regalos 2025!
