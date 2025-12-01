1er marché de Noël des Adonis

Heiteren Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-12 16:00:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

L’APE des Adonis vous invite à son 1er marché de Noël. Au programme

– Des producteurs locaux seront présents

– Côté buvette vin chaud et autres boissons seront proposés

– Petite restauration avec la poêlée alsacienne

– Bricolage pour les enfants

– Photos avec le Père Noël 0 .

Heiteren 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 45 99 65 28

L’événement 1er marché de Noël des Adonis Heiteren a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach