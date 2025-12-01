1er marché de Noël des Adonis Heiteren
1er marché de Noël des Adonis Heiteren vendredi 12 décembre 2025.
1er marché de Noël des Adonis
Heiteren Haut-Rhin
Début : Vendredi 2025-12-12 16:00:00
L’APE des Adonis vous invite à son 1er marché de Noël. Au programme
– Des producteurs locaux seront présents
– Côté buvette vin chaud et autres boissons seront proposés
– Petite restauration avec la poêlée alsacienne
– Bricolage pour les enfants
– Photos avec le Père Noël 0 .
Heiteren 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 45 99 65 28
