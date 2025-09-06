1er marché médiéval Château de Budelle Évaux-les-Bains
Château de Budelle Avenue de Budelle Évaux-les-Bains Creuse
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-06
2025-09-06
Venez rencontrer artisans et créateurs au parc du château de Budelle.
Démonstration de savoir-faire, stands artisanaux, jeux gratuits pour les enfants, animations, défilés costumés et danses médiévales…
Food-truck sur place .
Château de Budelle Avenue de Budelle Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 79 76 40
