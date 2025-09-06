1er marché médiéval Château de Budelle Évaux-les-Bains

1er marché médiéval Château de Budelle Évaux-les-Bains samedi 6 septembre 2025.

1er marché médiéval

Château de Budelle Avenue de Budelle Évaux-les-Bains Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

Venez rencontrer artisans et créateurs au parc du château de Budelle.

Démonstration de savoir-faire, stands artisanaux, jeux gratuits pour les enfants, animations, défilés costumés et danses médiévales…

Food-truck sur place .

Château de Budelle Avenue de Budelle Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 79 76 40

English : 1er marché médiéval

German : 1er marché médiéval

Italiano :

Espanol : 1er marché médiéval

L’événement 1er marché médiéval Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2025-08-21 par Creuse Confluence Tourisme