1er open de comité de fléchettes traditionnelles de Côte d’Or Salle des fêtes, complexe André Frénaud Bussy-le-Grand dimanche 7 septembre 2025.

Salle des fêtes, complexe André Frénaud 2 Rue du Bas Bussy-le-Grand Côte-d’Or

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

Début : 2025-09-07 08:00:00

fin : 2025-09-07

2025-09-07

Tournoi ouvert à tous, licenciés et non-licenciés, sans restriction d’âge. .

Salle des fêtes, complexe André Frénaud 2 Rue du Bas Bussy-le-Grand 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 71 67 38 94 dartsdelauxois@gmail.com

