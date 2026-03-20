1er Open Pitch & Putt Golf de Lancieux Golf Gaea Lancieux
1er Open Pitch & Putt Golf de Lancieux Golf Gaea Lancieux samedi 4 avril 2026.
1er Open Pitch & Putt Golf de Lancieux
Golf Gaea Avenue des Ajoncs Lancieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-04
Le Golf de Lancieux lance son tout premier Open Pitch & Putt !
Un tournoi ouvert à tous, avec qualifications et phases finales en match play pour couronner le champion.
– Qualifications samedi 4 ou dimanche 5 avril (matin ou après-midi)
2 x 9 trous Pitch & Putt.
Classement en score brut.
Les 32 meilleurs joueurs accèdent aux phases finales.
– Phases finales lundi 6 avril
Match Play à élimination directe.
Début des matchs 10 h
Grande finale 16 h
Remise des prix à l’issue de la finale.
Renseignements et réservations 02 96 86 31 42. .
Golf Gaea Avenue des Ajoncs Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 31 42
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English :
L’événement 1er Open Pitch & Putt Golf de Lancieux Lancieux a été mis à jour le 2026-03-18 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme