1er Open Pitch & Putt Golf de Lancieux Golf Gaea Lancieux

1er Open Pitch & Putt Golf de Lancieux

Golf Gaea Avenue des Ajoncs Lancieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04

Le Golf de Lancieux lance son tout premier Open Pitch & Putt !

Un tournoi ouvert à tous, avec qualifications et phases finales en match play pour couronner le champion.

– Qualifications samedi 4 ou dimanche 5 avril (matin ou après-midi)

2 x 9 trous Pitch & Putt.

Classement en score brut.

Les 32 meilleurs joueurs accèdent aux phases finales.

– Phases finales lundi 6 avril

Match Play à élimination directe.

Début des matchs 10 h

Grande finale 16 h

Remise des prix à l’issue de la finale.

Renseignements et réservations 02 96 86 31 42. .

Golf Gaea Avenue des Ajoncs Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 31 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 1er Open Pitch & Putt Golf de Lancieux Lancieux a été mis à jour le 2026-03-18 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme