1er Salon Art de vivre et bien-être Crest
1er Salon Art de vivre et bien-être Crest samedi 11 octobre 2025.
75 avenue Jean Rabot Crest Drôme
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date :
Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-11 19:00:00
Date(s) :
2025-10-11
Premier salon avec Divers intervenants-es. un moment unique pour vous ressourcer pleinement. Vous vibrerez au rythme de la découverte de nombreux ateliers et de conférences inspirantes.
75 avenue Jean Rabot Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 34 67 00 05
English :
First trade show with a variety of speakers. A unique opportunity to recharge your batteries. You’ll vibrate to the rhythm of the many workshops and inspiring conferences.
German :
Erste Messe mit Verschiedenen Rednerinnen und Rednern. Ein einzigartiger Moment, um neue Energie zu tanken. Sie werden im Rhythmus der zahlreichen Workshops und inspirierenden Vorträge vibrieren.
Italiano :
Un’occasione unica per ricaricare le batterie. Sarete entusiasti dei numerosi workshop e delle conferenze stimolanti.
Espanol :
Una oportunidad única para recargar las pilas. Te entusiasmarán los numerosos talleres y charlas inspiradoras.
L’événement 1er Salon Art de vivre et bien-être Crest a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme