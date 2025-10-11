1er Salon Art de vivre et bien-être Crest

75 avenue Jean Rabot Crest Drôme

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 19:00:00

2025-10-11

Premier salon avec Divers intervenants-es. un moment unique pour vous ressourcer pleinement. Vous vibrerez au rythme de la découverte de nombreux ateliers et de conférences inspirantes.

75 avenue Jean Rabot Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 34 67 00 05

English :

First trade show with a variety of speakers. A unique opportunity to recharge your batteries. You’ll vibrate to the rhythm of the many workshops and inspiring conferences.

German :

Erste Messe mit Verschiedenen Rednerinnen und Rednern. Ein einzigartiger Moment, um neue Energie zu tanken. Sie werden im Rhythmus der zahlreichen Workshops und inspirierenden Vorträge vibrieren.

Italiano :

Un’occasione unica per ricaricare le batterie. Sarete entusiasti dei numerosi workshop e delle conferenze stimolanti.

Espanol :

Una oportunidad única para recargar las pilas. Te entusiasmarán los numerosos talleres y charlas inspiradoras.

