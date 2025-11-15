1er Salon de la photo de Soissons Soissons

1er Salon de la photo de Soissons

Rue de l’Arquebuse Soissons Aisne

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-16

Le 1er Salon de la Photo de Soissons organisé par l’association Déclic Soissons !

Quand ? Le 15 et 16 novembre 2025

Où ? Maison des Associations de Soissons

Un événement dédié à tous les passionnés de photographie, amateurs comme professionnels.

Pour la première fois, la ville de Soissons accueille son Salon de la Photo, les 15 et 16 novembre 2025 à la Maison des Associations. Organisé par l’association Déclic Soissons, cet événement gratuit et ouvert à tous a pour ambition de promouvoir la photographie comme art et moyen d’expression, en réunissant amateurs, professionnels et passionnés autour d’expositions, d’ateliers, de conférences et d’animations.

Au programme rencontres avec des photographes de renom, expositions variées, ateliers créatifs, concours photo, et bien plus encore. Une occasion unique de découvrir la richesse et la diversité de la photographie contemporaine, dans une ambiance conviviale et inspirante.

Samedi 15 novembre 13h-19h

Dimanche 16 novembre 10h-17h

Entrée gratuite .

Rue de l’Arquebuse Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France declicsoissons@gmail.com

English :

The 1st Salon de la Photo de Soissons organized by the Déclic Soissons association!

When? November 15 and 16, 2025

Where? Maison des Associations, Soissons

An event dedicated to all photography enthusiasts, amateurs and professionals alike.

German :

Der 1. Fotosalon in Soissons, organisiert von der Vereinigung Déclic Soissons!

Wann findet sie statt? Am 15. und 16. November 2025

Wo? Maison des Associations in Soissons

Eine Veranstaltung, die allen Fotografiebegeisterten, Amateuren und Profis, gewidmet ist.

Italiano :

Il 1° Salone fotografico di Soissons organizzato dall’associazione Déclic Soissons!

Quando si svolgerà? 15 e 16 novembre 2025

Dove: Maison des Associations a Soissons

Un evento dedicato a tutti gli appassionati di fotografia, dilettanti e professionisti.

Espanol :

1er Salón de la Fotografía de Soissons, organizado por la asociación Déclic Soissons

¿Cuándo tendrá lugar? 15 y 16 de noviembre de 2025

¿Dónde? En la Maison des Associations de Soissons

Un evento dedicado a todos los aficionados y profesionales de la fotografía.

L’événement 1er Salon de la photo de Soissons Soissons a été mis à jour le 2025-10-22 par CA GrandSoissons