1er Salon du Chocolat Plaisir des papilles Bazas

1er Salon du Chocolat Plaisir des papilles

Salle des Conférences Gérard Bonnac Bazas Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-15 19:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Le Rotary Club Bazas Lande de Gascogne vous invite à la première édition de son Salon du Chocolat Plaisir des papilles . Durant deux jours, la salle Gérard Bonnac devient le temple de la gourmandise en accueillant des chocolatiers et artisans locaux venus partager leur savoir-faire et leur passion.

L’événement aura l’honneur de recevoir la Confrérie Gourmande de la Chocolatière pour des moments d’échange et de découverte autour du cacao. Au-delà de la dégustation, ce salon est une action de cœur l’intégralité des recettes sera reversée à l’OREAG, une association engagée dans l’accompagnement et la lutte pour la santé mentale.

Que vous soyez fin gourmet ou simplement curieux, venez profiter de ce rendez-vous à la fois gourmand et solidaire. .

Salle des Conférences Gérard Bonnac Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine rotarybazas@gmail.com

