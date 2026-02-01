1er Salon du Chocolat Plaisir des papilles Bazas
1er Salon du Chocolat Plaisir des papilles Bazas samedi 14 mars 2026.
Salle des Conférences Gérard Bonnac Bazas Gironde
Début : 2026-03-14 10:00:00
fin : 2026-03-15 19:00:00
2026-03-14
Le Rotary Club Bazas Lande de Gascogne vous invite à la première édition de son Salon du Chocolat Plaisir des papilles . Durant deux jours, la salle Gérard Bonnac devient le temple de la gourmandise en accueillant des chocolatiers et artisans locaux venus partager leur savoir-faire et leur passion.
L’événement aura l’honneur de recevoir la Confrérie Gourmande de la Chocolatière pour des moments d’échange et de découverte autour du cacao. Au-delà de la dégustation, ce salon est une action de cœur l’intégralité des recettes sera reversée à l’OREAG, une association engagée dans l’accompagnement et la lutte pour la santé mentale.
Que vous soyez fin gourmet ou simplement curieux, venez profiter de ce rendez-vous à la fois gourmand et solidaire. .
rotarybazas@gmail.com
