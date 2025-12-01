1er Salon du Livre des auteurs locaux Bar Le Grattoir Gérardmer
1er Salon du Livre des auteurs locaux Bar Le Grattoir Gérardmer samedi 20 décembre 2025.
1er Salon du Livre des auteurs locaux
Bar Le Grattoir 11 Boulevard Kelsch Gérardmer Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-20 18:00:00
Date(s) :
2025-12-20
Venez à la rencontre de plusieurs auteurs locaux. Gilles Laporte est l’invité d’honneur.Tout public
0 .
Bar Le Grattoir 11 Boulevard Kelsch Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 7 77 80 17 04 e.grattoir@gmail.com
English :
Come and meet several local authors. Gilles Laporte is the guest of honor.
L’événement 1er Salon du Livre des auteurs locaux Gérardmer a été mis à jour le 2025-12-09 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES