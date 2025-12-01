1er Salon du Livre des auteurs locaux Bar Le Grattoir Gérardmer

1er Salon du Livre des auteurs locaux

Bar Le Grattoir 11 Boulevard Kelsch Gérardmer Vosges

Début : Samedi Samedi 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-20 18:00:00

2025-12-20

Venez à la rencontre de plusieurs auteurs locaux. Gilles Laporte est l’invité d’honneur.Tout public

Bar Le Grattoir 11 Boulevard Kelsch Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 7 77 80 17 04 e.grattoir@gmail.com

English :

Come and meet several local authors. Gilles Laporte is the guest of honor.

