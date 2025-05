1er salon du modélisme et modèles réduits – Carentan-les-Marais, 24 mai 2025 14:00, Carentan-les-Marais.

Manche

1er salon du modélisme et modèles réduits Gymnase du Haut-Dick Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 14:00:00

fin : 2025-05-24 18:30:00

Date(s) :

2025-05-24

Passionnés, curieux ou simples amateurs, venez découvrir un univers miniature fascinant où la précision rime avec passion ! Trains, avions, bateaux, voitures, figurines et bien plus encore vous attendent lors de ce rendez-vous incontournable. Démonstrations en direct, ateliers pour petits et grands, expositions spectaculaires… Il y en aura pour tous les goûts.

Passionnés, curieux ou simples amateurs, venez découvrir un univers miniature fascinant où la précision rime avec passion ! Trains, avions, bateaux, voitures, figurines et bien plus encore vous attendent lors de ce rendez-vous incontournable. Démonstrations en direct, ateliers pour petits et grands, expositions spectaculaires… Il y en aura pour tous les goûts. .

Gymnase du Haut-Dick

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 6 86 84 22 02

English : 1er salon du modélisme et modèles réduits

Whether you’re an enthusiast, a curious observer or just a hobbyist, come and discover a fascinating miniature world where precision goes hand in hand with passion! Trains, planes, boats, cars, figurines and much more await you at this not-to-be-missed event. Live demonstrations, workshops for young and old, spectacular exhibitions? There’s something for everyone.

German :

Passionierte, Neugierige oder einfache Liebhaber: Entdecken Sie eine faszinierende Miniaturwelt, in der sich Präzision auf Leidenschaft reimt! Züge, Flugzeuge, Schiffe, Autos, Figuren und vieles mehr erwarten Sie bei diesem unumgänglichen Treffen. Live-Demonstrationen, Workshops für Groß und Klein, spektakuläre Ausstellungen? Es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Italiano :

Che siate appassionati, osservatori curiosi o semplici hobbisti, venite a scoprire un affascinante mondo in miniatura dove la precisione va di pari passo con la passione! Treni, aerei, barche, automobili, figurine e molto altro ancora vi aspettano a questo imperdibile evento. Dimostrazioni dal vivo, laboratori per grandi e piccini, mostre spettacolari? Ce n’è per tutti i gusti.

Espanol :

Ya sea usted un aficionado, un observador curioso o un simple aficionado, venga a descubrir un fascinante mundo en miniatura donde la precisión va de la mano de la pasión Trenes, aviones, barcos, coches, figuras y mucho más le esperan en esta cita ineludible. Demostraciones en directo, talleres para grandes y pequeños, exposiciones espectaculares? Hay para todos los gustos.

L’événement 1er salon du modélisme et modèles réduits Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2025-05-05 par Attitude Manche