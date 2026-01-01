1er Salon Minéraux Fossiles BIjoux Salle des Fêtes 11150 Villesiscle Villesiscle 31 janvier et 1 février

Les exposants professionnels ou amateurs participant à ce nouvel événement présenteront au public leurs dernières nouveautés en provenance du monde entier mais aussi de France et d’Occitanie.

**Hexagone Mineral** vous donne rendez-vous les **31 janvier et 1er février** **2026** pour le 1er salon minéraux fossiles et bijoux de Villesiscle (Aude). Cet événement se déroulera dans la **Salle des fêtes** située **8, rue de Fanjeaux**. Les **exposants professionnels ou amateurs** participant à ce nouvel événement présenteront au public leurs **dernières nouveautés en provenance du monde entier** mais aussi de **France** et d’**Occitanie**. Comme dans tous nos salons, **un très large choix de minéraux, fossiles et bijoux sera proposé à la vente** pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Pour répondre toujours plus aux attentes du public, **un service d’expertise gratuite sera aussi proposée par l’organisateur** à celles et ceux qui souhaitent faire déterminer leurs découvertes minéralogiques ou paléontologiques. Ce rendez-vous incontournable en terres audoises devrait réunir de très nombreux passionnés de la région. Nous mettons tout en œuvre pour que ce week-end remplisse d’émerveillement les passionnés tout en sensibilisant les néophytes et les plus jeunes !

**Ouverture au public :** de 10h à 19h le samedi et de 10h à 18h le dimanche.

**Tarif visiteurs :** 4 € pour les plus de 12 ans ; gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.

**Parking gratuit !**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-31T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-01T18:00:00.000+01:00

davidchauvaud@yahoo.fr

Salle des Fêtes 11150 Villesiscle 8, rue de Fanjeaux Villesiscle 11150 Aude



