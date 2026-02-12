1er Ski Festival Les Gets Tourisme Les Gets
1er Ski Festival
Les Gets Tourisme 89 route du Front de Neige Les Gets Haute-Savoie
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-28
Le 1er Ski Festival est un nouvel événement organisé aux Gets, pensé pour rendre la montagne accessible, fun et décomplexée.
Les Gets Tourisme 89 route du Front de Neige Les Gets 74260 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 74 74 74 lesgets@lesgets.com
English :
The 1st Ski Festival is a new event organised in Les Gets, designed to make the mountains accessible, fun and uncomplicated.
