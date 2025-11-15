1er symposium sur le gout de la truffe noire

Le village Suze-la-Rousse Drôme

Tarif : 20 – 20 – 60 EUR

Selon l’animation.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-12

Participez au week-end de lancement de la saison trufficole 2025/2026, organisée par les Artisans de la Truffe noire. Nombreuses animations et conférences durant ces trois jours. A ne manquer sous aucun prétexte !

.

Le village Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 34 93 19 truffenoire26.84@gmail.com

English :

Take part in the weekend launch of the 2025/2026 truffle season, organized by the Artisans de la Truffe noire. Numerous events and conferences over the three days. Not to be missed!

German :

Nehmen Sie am Wochenende zur Eröffnung der Trüffelsaison 2025/2026 teil, das von den Artisans de la Truffe noire organisiert wird. Zahlreiche Animationen und Vorträge während dieser drei Tage. Das sollten Sie auf keinen Fall verpassen!

Italiano :

Partecipate al weekend di lancio della stagione del tartufo 2025/2026, organizzato dagli Artisans de la Truffe noire. Una serie di eventi e conferenze durante i tre giorni. Da non perdere!

Espanol :

Participe el fin de semana en el lanzamiento de la temporada de la trufa 2025/2026, organizado por los Artesanos de la Trufa Negra. Numerosos actos y conferencias durante tres días. No se lo pierda

L’événement 1er symposium sur le gout de la truffe noire Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence