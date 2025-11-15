1er symposium sur le gout de la truffe noire Suze-la-Rousse
1er symposium sur le gout de la truffe noire Suze-la-Rousse vendredi 12 décembre 2025.
1er symposium sur le gout de la truffe noire
Le village Suze-la-Rousse Drôme
Tarif : 20 – 20 – 60 EUR
Selon l’animation.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-12
Participez au week-end de lancement de la saison trufficole 2025/2026, organisée par les Artisans de la Truffe noire. Nombreuses animations et conférences durant ces trois jours. A ne manquer sous aucun prétexte !
.
Le village Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 34 93 19 truffenoire26.84@gmail.com
English :
Take part in the weekend launch of the 2025/2026 truffle season, organized by the Artisans de la Truffe noire. Numerous events and conferences over the three days. Not to be missed!
German :
Nehmen Sie am Wochenende zur Eröffnung der Trüffelsaison 2025/2026 teil, das von den Artisans de la Truffe noire organisiert wird. Zahlreiche Animationen und Vorträge während dieser drei Tage. Das sollten Sie auf keinen Fall verpassen!
Italiano :
Partecipate al weekend di lancio della stagione del tartufo 2025/2026, organizzato dagli Artisans de la Truffe noire. Una serie di eventi e conferenze durante i tre giorni. Da non perdere!
Espanol :
Participe el fin de semana en el lanzamiento de la temporada de la trufa 2025/2026, organizado por los Artesanos de la Trufa Negra. Numerosos actos y conferencias durante tres días. No se lo pierda
L’événement 1er symposium sur le gout de la truffe noire Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence