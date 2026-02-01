1er Tournoi Départemental de Tennis de Table Féminin de Charente Maritime Salle Multisports Breuillet
1er Tournoi Départemental de Tennis de Table Féminin de Charente Maritime Salle Multisports Breuillet dimanche 22 février 2026.
1er Tournoi Départemental de Tennis de Table Féminin de Charente Maritime
Salle Multisports Allée des Sports Breuillet Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 09:30:00
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
Ouvert à toutes les féminines licenciées.
Toutes fédérations (FNSMR, FFTT, FSGT, UFOLEP, CORPO)
Début de la compétition à 9h30
.
Salle Multisports Allée des Sports Breuillet 17920 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 56 24 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Open to all licensed women.
All federations (FNSMR, FFTT, FSGT, UFOLEP, CORPO)
Competition starts at 9:30 a.m
L’événement 1er Tournoi Départemental de Tennis de Table Féminin de Charente Maritime Breuillet a été mis à jour le 2026-02-17 par Royan Atlantique