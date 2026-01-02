1er Trail du Chateau de La Gataudière Chateau de La Gataudière Marennes-Hiers-Brouage

1er Trail du Chateau de La Gataudière

Chateau de La Gataudière 19 rue de La Gataudière Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : 19 – 19 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 07:30:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

1ère édition du Trail du Chateau de La Gataudière 18km sur un parcours marécageux, forestier, très peu de bitume et légers faux plats.

.

+33 6 83 79 91 96 michelfoucaud@yahoo.fr

English : 1st Trail du Chateau de La Gataudière

1st edition of the Trail du Chateau de La Gataudière 18km on a marshy, forested course with very little tarmac and slight false flats.

