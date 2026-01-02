1er Trail du Chateau de La Gataudière Chateau de La Gataudière Marennes-Hiers-Brouage
1er Trail du Chateau de La Gataudière Chateau de La Gataudière Marennes-Hiers-Brouage dimanche 1 mars 2026.
1er Trail du Chateau de La Gataudière
Chateau de La Gataudière 19 rue de La Gataudière Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : 19 – 19 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 07:30:00
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
1ère édition du Trail du Chateau de La Gataudière 18km sur un parcours marécageux, forestier, très peu de bitume et légers faux plats.
.
Chateau de La Gataudière 19 rue de La Gataudière Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 79 91 96 michelfoucaud@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 1st Trail du Chateau de La Gataudière
1st edition of the Trail du Chateau de La Gataudière 18km on a marshy, forested course with very little tarmac and slight false flats.
L’événement 1er Trail du Chateau de La Gataudière Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes