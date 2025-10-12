Trail du Turchet

Les Pontets Doubs

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 09:30:00

fin : 2026-02-15 17:00:00

Date(s) :

2026-02-15

Organisé par l’US Turchet.

Un parcours authentique, entre forêts et crêtes, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

2 distance 13 km 350 D+ ou 25 km 700 m D+.

Nombre de place limité pour les courses et le repas.

Inscriptions, réservation sur Hello asso. .

Les Pontets 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 33 38 92 usturchet@gmail.com

English : Trail du Turchet

