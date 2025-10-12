Trail du Turchet Les Pontets
Trail du Turchet Les Pontets dimanche 15 février 2026.
Trail du Turchet
Les Pontets Doubs
Tarif : 13 – 13 – EUR
Début : 2026-02-15 09:30:00
fin : 2026-02-15 17:00:00
2026-02-15
Organisé par l’US Turchet.
Un parcours authentique, entre forêts et crêtes, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
2 distance 13 km 350 D+ ou 25 km 700 m D+.
Nombre de place limité pour les courses et le repas.
Inscriptions, réservation sur Hello asso. .
Les Pontets 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 33 38 92 usturchet@gmail.com
