1er TRAIL » LA MAHALONAISE »

Base de loisirs Mahalon Finistère

Début : 2025-09-28 08:00:00

fin : 2025-09-28 12:30:00

2025-09-28

Au cœur des sentiers de Mahalon, de lieux méconnus offrant des panoramas charmeurs, rejoignez la première édition du trail La Mahalonaise le dimanche 28 septembre pour un moment sportif et convivial en pleine nature !

Au programme :

Marche 7 km Départ libre de 9h30 à 10h30

Foulée nature 9 km Départ à 10h00

Trail de 17 km Départ à 9h30

Pas de chrono, juste le plaisir de se dépasser ensemble !

Buvette & crêpes sur place

Tarif 6 €

Inscriptions sur KLIKEGO ou sur place .

Base de loisirs Mahalon 29790 Finistère Bretagne +33 6 67 44 03 40

