1er vide grenier de l’association chorale melimelodie Jardin derrière la cure Lalheue

Lalheue

1er vide grenier de l’association chorale melimelodie

Jardin derrière la cure 1 route de la Chapelle Lalheue Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

1er vide grenier de l’association chorale mélimélodie .

Jardin derrière la cure 1 route de la Chapelle Lalheue 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@melimelodie71.fr

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English :

L’événement 1er vide grenier de l’association chorale melimelodie Lalheue a été mis à jour le 2026-04-17 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne