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1er vide grenier de l’association chorale melimelodie Jardin derrière la cure Lalheue

1er vide grenier de l’association chorale melimelodie Jardin derrière la cure Lalheue dimanche 3 mai 2026.

Lieu : Jardin derrière la cure

Adresse : 1 route de la Chapelle

Ville : 71240 Lalheue

Département : Saône-et-Loire

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Tarif : Tarif de base plein tarif Tarif de base

Lalheue

1er vide grenier de l’association chorale melimelodie

Jardin derrière la cure 1 route de la Chapelle Lalheue Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-05-03

1er vide grenier de l’association chorale mélimélodie   .

Jardin derrière la cure 1 route de la Chapelle Lalheue 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   contact@melimelodie71.fr

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L’événement 1er vide grenier de l’association chorale melimelodie Lalheue a été mis à jour le 2026-04-17 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne