UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Duntzenheim

1er vide-grenier Duntzenheim

dimanche 20 septembre 2026 · Duntzenheim

1er vide-grenier Duntzenheim

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
06:30:00
Adresse
Rue du stade
Ville
67270 Duntzenheim
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Duntzenheim

1er vide-grenier

Rue du stade Duntzenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 06:30:00
fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Venez participer à cette première édition du vide-grenier de Duntzenheim et faites de bonnes affaires !
Venez participer à cette première édition du vide-grenier de Duntzenheim et faites de bonnes affaires ! 0  .

Rue du stade Duntzenheim 67270 Bas-Rhin Grand Est   duntzanim@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come join us for this first-ever Duntzenheim yard sale and pick up some great deals!

L’événement 1er vide-grenier Duntzenheim a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg