1er vide-grenier Duntzenheim
dimanche 20 septembre 2026 · Duntzenheim
Informations pratiques
Duntzenheim
1er vide-grenier
Rue du stade Duntzenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 06:30:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-20
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Rue du stade Duntzenheim 67270 Bas-Rhin Grand Est duntzanim@gmail.com
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L’événement 1er vide-grenier Duntzenheim a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg