Informations pratiques

Duntzenheim

1er vide-grenier

Rue du stade Duntzenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 06:30:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Venez participer à cette première édition du vide-grenier de Duntzenheim et faites de bonnes affaires !

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Rue du stade Duntzenheim 67270 Bas-Rhin Grand Est duntzanim@gmail.com

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L’événement 1er vide-grenier Duntzenheim a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg