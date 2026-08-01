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AGENDA · Naussac

1er vide-greniers de la MAM Naussac

dimanche 13 septembre 2026 · Naussac

1er vide-greniers de la MAM Naussac

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Adresse
514 chemin des Crêtes
Ville
12700 Naussac
Département
Aveyron
Tarif

Naussac

1er vide-greniers de la MAM

514 chemin des Crêtes Naussac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Venez chiner au 1er vide grenier du MAM de Naussac !
Restauration gratuite sur place.   .

514 chemin des Crêtes Naussac 12700 Aveyron Occitanie +33 6 33 90 65 52  mam.lenvol@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come browse at the first garage sale at the MAM in Naussac!

L’événement 1er vide-greniers de la MAM Naussac a été mis à jour le 2026-08-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)