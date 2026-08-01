AGENDA · Naussac
1er vide-greniers de la MAM Naussac
dimanche 13 septembre 2026 · Naussac
Informations pratiques
Naussac
1er vide-greniers de la MAM
514 chemin des Crêtes Naussac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Venez chiner au 1er vide grenier du MAM de Naussac !
Restauration gratuite sur place. .
514 chemin des Crêtes Naussac 12700 Aveyron Occitanie +33 6 33 90 65 52 mam.lenvol@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come browse at the first garage sale at the MAM in Naussac!
L’événement 1er vide-greniers de la MAM Naussac a été mis à jour le 2026-08-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)