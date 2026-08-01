Informations pratiques

Naussac

1er vide-greniers de la MAM

514 chemin des Crêtes Naussac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Venez chiner au 1er vide grenier du MAM de Naussac !

Restauration gratuite sur place. .

514 chemin des Crêtes Naussac 12700 Aveyron Occitanie +33 6 33 90 65 52 mam.lenvol@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come browse at the first garage sale at the MAM in Naussac!

L’événement 1er vide-greniers de la MAM Naussac a été mis à jour le 2026-08-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)