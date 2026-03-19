1er Vide-Greniers des rives du Doubs Saunières
1er Vide-Greniers des rives du Doubs Saunières dimanche 5 avril 2026.
1er Vide-Greniers des rives du Doubs
Rue des Bords du Doubs Saunières Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 07:00:00
fin : 2026-04-05 17:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Sans réservation, 1.50 € du ml. Arrivée des exposants 6h. Restauration sur place. Marché aux plants, plantes, graines et produits du terroir. .
Rue des Bords du Doubs Saunières 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 42 67 93
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English : 1er Vide-Greniers des rives du Doubs
L’événement 1er Vide-Greniers des rives du Doubs Saunières a été mis à jour le 2026-03-19 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III