1er Vide-Greniers des rives du Doubs

Rue des Bords du Doubs Saunières Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 07:00:00

fin : 2026-04-05 17:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Sans réservation, 1.50 € du ml. Arrivée des exposants 6h. Restauration sur place. Marché aux plants, plantes, graines et produits du terroir. .

Rue des Bords du Doubs Saunières 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 42 67 93

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English : 1er Vide-Greniers des rives du Doubs

L’événement 1er Vide-Greniers des rives du Doubs Saunières a été mis à jour le 2026-03-19 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III