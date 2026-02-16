1er Week-end du mois Musée de Samadet Samadet

1er Week-end du mois

Musée de Samadet 2378 Route d’Hagetmau Samadet Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Tous les premiers weekend du mois, le Département des Landes vous ouvre gratuitement les portes du Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table à Samadet. Découvrez le monde de la faïence, voyagez dans le temps avec les tables dressées dans la salle des arts de la table. .

Musée de Samadet 2378 Route d’Hagetmau Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 13 00 musee.samadet@landes.fr

