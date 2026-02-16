1er Week-end du mois Musée de Samadet Samadet
1er Week-end du mois Musée de Samadet Samadet dimanche 1 mars 2026.
Musée de Samadet 2378 Route d’Hagetmau Samadet Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Tous les premiers weekend du mois, le Département des Landes vous ouvre gratuitement les portes du Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table à Samadet. Découvrez le monde de la faïence, voyagez dans le temps avec les tables dressées dans la salle des arts de la table. .
Musée de Samadet 2378 Route d’Hagetmau Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 13 00 musee.samadet@landes.fr
