1er Week-end du mois

Musée de Samadet Samadet Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-04

Tous les premiers weekend du mois, le Département des Landes vous ouvre gratuitement les portes du Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table à Samadet. Découvrez le monde de la faïence, voyagez dans le temps avec les tables dressées dans la salle des arts de la table.

Tous les premiers weekend du mois, le Département des Landes vous ouvre gratuitement les portes du Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table à Samadet. Découvrez le monde de la faïence, voyagez dans le temps avec les tables dressées dans la salle des arts de la table. .

Musée de Samadet Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 13 00 musee.samadet@landes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 1er Week-end du mois

Every first weekend of the month, the Département des Landes opens the doors of the Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table in Samadet, free of charge. Discover the world of earthenware, and travel back in time with the tables set in the tableware room.

L’événement 1er Week-end du mois Samadet a été mis à jour le 2026-02-17 par Landes Chalosse