1ère Bourse au matériel de pêche Salle d’Expo de La Filature Ronchamp

1ère Bourse au matériel de pêche

Salle d’Expo de La Filature 20b rue Paul Strauss Ronchamp Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 09:00:00

fin : 2026-03-01 16:00:00

Date(s) :

2026-03-01

1ère Bourse au matériel de pêche à La Filature de Ronchamp, organisée par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Ronchamp. Dimanche 1er mars de 9h à 16h.

Restauration et Buvette sur place.

Info et résa au 06 48 44 49 62 ou 03 84 63 50 82 .

Salle d’Expo de La Filature 20b rue Paul Strauss Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 63 50 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 1ère Bourse au matériel de pêche

L’événement 1ère Bourse au matériel de pêche Ronchamp a été mis à jour le 2026-01-23 par RONCHAMP TOURISME