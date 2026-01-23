1ère Bourse au matériel de pêche Salle d’Expo de La Filature Ronchamp
1ère Bourse au matériel de pêche Salle d'Expo de La Filature Ronchamp dimanche 1 mars 2026.
Salle d’Expo de La Filature 20b rue Paul Strauss Ronchamp Haute-Saône
Début : 2026-03-01 09:00:00
fin : 2026-03-01 16:00:00
2026-03-01
1ère Bourse au matériel de pêche à La Filature de Ronchamp, organisée par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Ronchamp. Dimanche 1er mars de 9h à 16h.
Restauration et Buvette sur place.
Info et résa au 06 48 44 49 62 ou 03 84 63 50 82 .
Salle d'Expo de La Filature 20b rue Paul Strauss Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 63 50 82
