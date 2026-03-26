1ère bourse des collectionneurs et salon du livre Rue Jean Maridor Port-Jérôme-sur-Seine

1ère bourse des collectionneurs et salon du livre

Rue Jean Maridor Notre-Dame-de-Gravenchon Port-Jérôme-sur-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 09:00:00

fin : 2026-04-05 17:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Le 5 avril 2026 , à la salle l’Escale de Port-Jérôme-sur-Seine, de 9h00 à 17h00, le groupement Philatélique et Cartophile de Caux Vallée de Seine organise sa 1ère bourse des collectionneurs + une foire aux livres avec présence d’auteurs pour dédicaces. .

Rue Jean Maridor Notre-Dame-de-Gravenchon Port-Jérôme-sur-Seine 76330 Seine-Maritime Normandie +33 6 82 05 04 84

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English : 1ère bourse des collectionneurs et salon du livre

L’événement 1ère bourse des collectionneurs et salon du livre Port-Jérôme-sur-Seine a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme