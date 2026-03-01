1ère brocante de l’Amicale Pétanque Descartes Descartes
1ère brocante de l’Amicale Pétanque Descartes Descartes samedi 6 juin 2026.
1ère brocante de l’Amicale Pétanque Descartes
Avenue Pierre Mendès France Descartes Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 08:00:00
fin : 2026-06-06 19:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Brocante toute la journée autour du boulodrome et concours de pétanque doublette ouvert à tous.
Brocante toute la journée autour du boulodrome et concours de pétanque doublette ouvert à tous. .
Avenue Pierre Mendès France Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 79 71 42 08 petanquedescartes@gmail.com
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English :
All-day flea market around the boulodrome and double pétanque competition open to all.
L’événement 1ère brocante de l’Amicale Pétanque Descartes Descartes a été mis à jour le 2026-03-14 par Loches Touraine Châteaux de la Loire