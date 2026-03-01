1ère brocante de l’Amicale Pétanque Descartes

Avenue Pierre Mendès France Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 08:00:00

fin : 2026-06-06 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Brocante toute la journée autour du boulodrome et concours de pétanque doublette ouvert à tous.

Brocante toute la journée autour du boulodrome et concours de pétanque doublette ouvert à tous. .

Avenue Pierre Mendès France Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 79 71 42 08 petanquedescartes@gmail.com

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English :

All-day flea market around the boulodrome and double pétanque competition open to all.

L’événement 1ère brocante de l’Amicale Pétanque Descartes Descartes a été mis à jour le 2026-03-14 par Loches Touraine Châteaux de la Loire