1ère brocante des Sapeurs-Pompiers de Montendre Caserne des pompiers Montendre
1ère brocante des Sapeurs-Pompiers de Montendre Caserne des pompiers Montendre dimanche 19 avril 2026.
Montendre
1ère brocante des Sapeurs-Pompiers de Montendre
Caserne des pompiers 25 boulevard de saintonge Montendre Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 07:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-19
1ère brocante des Sapeurs-Pompiers de Montendre
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Caserne des pompiers 25 boulevard de saintonge Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 47 20 34
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English :
montendre Fire Brigade’s 1st Flea Market
L’événement 1ère brocante des Sapeurs-Pompiers de Montendre Montendre a été mis à jour le 2026-02-26 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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