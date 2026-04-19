1ère brocante des Sapeurs-Pompiers de Montendre Caserne des pompiers Montendre

Montendre

1ère brocante des Sapeurs-Pompiers de Montendre

Caserne des pompiers 25 boulevard de saintonge Montendre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 07:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

1ère brocante des Sapeurs-Pompiers de Montendre

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Caserne des pompiers 25 boulevard de saintonge Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 47 20 34

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English :

montendre Fire Brigade’s 1st Flea Market

L’événement 1ère brocante des Sapeurs-Pompiers de Montendre Montendre a été mis à jour le 2026-02-26 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge